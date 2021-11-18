В Уфе наградили мужчину, который спас провалившуюся под лед девочку

За спасение семилетнего ребенка – медаль «За доблесть» от Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям. Сегодня наградили мужчину, который накануне вечером вытащил из воды тонущую девочку. ЧП произошло в парке Якутова. Как же зовут героя и как все происходило?
Бежит сломя голову, падает на скользком льду, потом встает и снова устремляется к воде. Это Денис Наумчик пытается спасти ребёнка, провалившегося под лед. ЧП произошло накануне в парке Якутова.
Лёд ломался, поэтому одной рукой приходилось держать девочку, а другой грести к берегу. Там Дениса уже ожидали трое мужчин.
За происходящим наблюдала жена Дениса и двое маленьких детей. В момент происшествия семья как раз прогуливалась по парку и услышала крики о помощи. Спасенную семилетнюю девочку супруги в итоге забрали домой, чтобы отогреть. Вызвали скорую, а к тому моменту нашлась и мама ребенка. Спасителя она благодарила сквозь слезы.
Накануне вечером спас, а менее чем через сутки Денис уже в здании правительства республики. Спасителя награждают медалью за доблесть от Госкомитета Башкортостана по чрезвычайным ситуациям.
Совершил очень мужественный поступок, считают в правительстве. В ближайшее время его представят к госнаграде МЧС России. Вполне заслуженно, говорят коллеги из научно-исследовательского института, где Денис работает главным специалистом.
Сам Денис говорит, что на его месте так поступил бы любой отец, да к тому же еще многодетный. В их семье трое сыновей и дочь. Накануне все произошло на их глазах. Теперь папа для них – настоящий герой.