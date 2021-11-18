В Уфе наградили мужчину, который спас провалившуюся под лед девочку

За спасение семилетнего ребенка – медаль «За доблесть» от Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям. Сегодня наградили мужчину, который накануне вечером вытащил из воды тонущую девочку. ЧП произошло в парке Якутова. Как же зовут героя и как все происходило?

Бежит сломя голову, падает на скользком льду, потом встает и снова устремляется к воде. Это Денис Наумчик пытается спасти ребёнка, провалившегося под лед. ЧП произошло накануне в парке Якутова.

Десять метров я пробежал, потом лег, прополз, может быть, метр и провалился под лед тоже. Доплыл до ребенка, ее одной рукой поднял, пытался на лед ее выкинуть, чтобы она хотя бы из воды вышла хотя бы. Денис Наумчик

Лёд ломался, поэтому одной рукой приходилось держать девочку, а другой грести к берегу. Там Дениса уже ожидали трое мужчин.

За происходящим наблюдала жена Дениса и двое маленьких детей. В момент происшествия семья как раз прогуливалась по парку и услышала крики о помощи. Спасенную семилетнюю девочку супруги в итоге забрали домой, чтобы отогреть. Вызвали скорую, а к тому моменту нашлась и мама ребенка. Спасителя она благодарила сквозь слезы.

Накануне вечером спас, а менее чем через сутки Денис уже в здании правительства республики. Спасителя награждают медалью за доблесть от Госкомитета Башкортостана по чрезвычайным ситуациям.

Зная, что вода ледяная, вода холодная, лед тонкий, бросился в ни о чем не думая. Он спас жизнь маленькой девочки, поэтому он действительно у нас сегодня герой. Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан

Совершил очень мужественный поступок, считают в правительстве. В ближайшее время его представят к госнаграде МЧС России. Вполне заслуженно, говорят коллеги из научно-исследовательского института, где Денис работает главным специалистом.

Денис действительно спас жизнь, и это очень гордо. Мы всем институтом горды и радуемся, потому что Денис обладает храбростью. Ни на секунду не поколебался, чтобы спасти девочку, Это очень круто. Евгения Михайлова, коллега Дениса Наумчика