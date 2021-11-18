В Башкирии инспекторы ДПС ловят пешеходов-нарушителей

В Башкирии с начала года под колесами автомобилей погибли около 80 человек. Печальную статистику приводит региональное Управление ГИБДД. Всего же за неполные 11 месяцев произошло более 800 ДТП с участием пешеходов. Причем далеко не всегда виновниками становятся водители. На днях в республике стартовала операция ГИБДД «Пешеходный переход».
Перебежав дорогу в неположенном месте, некоторые пешеходы готовы поспорить с инспекторами, мол, в своей безопасности уверены. Хотя светофоры буквально в 20 метрах. Люди, видимо, как всегда, надеются на авось.
В районе Центрального рынка немало тех, кто решает срезать проезжую часть мимо «зебры». С пожилыми нарушителями проводили профилактические беседы. Но были и те, кто пытался убежать от правоохранителей. Мужчина решил не общаться с госавтоинспекторами, поскорее добраться до своего авто и ударить по газам. Другого такого бегуна догнали у входа в торговый центр.
В этих случаях пешеходу грозит штраф в 500 рублей. Наказания не избежать и тем водителям, которые не предоставляют преимущества пешим участникам дорожного движения. Особенно актуально это на перекрестках. Один из них – пересечение улиц Цюрупы и Революцинной. Здесь далеко не все водители при повороте предпочитают ждать, когда люди перейдут на зеленый сигнал светофора.
Водителям грозит штраф в 1,5 тысячи рублей. Всего в республике с начала года зафиксировано более 800 ДТП с участием пешеходов, где погибли 78 человек. По информации регионального ГИБДД, большинство аварий происходит в будние дни и преимущественно во второй половине. В 266 случаях причиной стала неосторожность пеших участников дорожного движения.
За неполные 11 месяцев зафиксировано более 20 тысяч подобных нарушений со стороны автолюбителей, примерно столько же со стороны пешеходов. Главное что отмечают госавтоинспекторы, это пренебрежение самими участниками правил дорожного движения и собственной безопасности.