В Башкирии инспекторы ДПС ловят пешеходов-нарушителей

В Башкирии с начала года под колесами автомобилей погибли около 80 человек. Печальную статистику приводит региональное Управление ГИБДД. Всего же за неполные 11 месяцев произошло более 800 ДТП с участием пешеходов. Причем далеко не всегда виновниками становятся водители. На днях в республике стартовала операция ГИБДД «Пешеходный переход».

Перебежав дорогу в неположенном месте, некоторые пешеходы готовы поспорить с инспекторами, мол, в своей безопасности уверены. Хотя светофоры буквально в 20 метрах. Люди, видимо, как всегда, надеются на авось.

В районе Центрального рынка немало тех, кто решает срезать проезжую часть мимо «зебры». С пожилыми нарушителями проводили профилактические беседы. Но были и те, кто пытался убежать от правоохранителей. Мужчина решил не общаться с госавтоинспекторами, поскорее добраться до своего авто и ударить по газам. Другого такого бегуна догнали у входа в торговый центр.

В этих случаях пешеходу грозит штраф в 500 рублей. Наказания не избежать и тем водителям, которые не предоставляют преимущества пешим участникам дорожного движения. Особенно актуально это на перекрестках. Один из них – пересечение улиц Цюрупы и Революцинной. Здесь далеко не все водители при повороте предпочитают ждать, когда люди перейдут на зеленый сигнал светофора.

Я не торопился, просто не обратил внимания. Когда уже заметил, не было смысла давить по тормозам. Сергей, автолюбитель

Пешеход был не на той части, по которой я ехал. Я не согласен с этим решением. Лев, автолюбитель

Водителям грозит штраф в 1,5 тысячи рублей. Всего в республике с начала года зафиксировано более 800 ДТП с участием пешеходов, где погибли 78 человек. По информации регионального ГИБДД, большинство аварий происходит в будние дни и преимущественно во второй половине. В 266 случаях причиной стала неосторожность пеших участников дорожного движения.

Переход дороги в неустановленном месте, отсутствие светоотражающих элементов в ночное время, игнорирование правил дорожного движения. С участием несовершеннолетних зарегистрировано 160 ДТП, в котором один ребенок погиб. Линар Зиннуров, старший инспектор по особым поручениям Управления ГИБДД МВД по Республике Башкортостан