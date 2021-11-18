В Уфе наградили призеров IV Евразийских студенческих игр боевых искусств

В Уфе подвели итоги и наградили призёров четвертых Открытых Евразийских студенческих игр боевых искусств. В соревновательной и фестивальной программах приняли участие спортивные команды средне специальных и высших учебных заведений, скомплектованные из студентов по 12 видам единоборств.