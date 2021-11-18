364 тысячи обращений: как работает Ситуационный антиковидный центр Башкортостана спустя год

364 тысячи звонков и ситуаций, которые не остались без внимания. В Башкортостане уже год работает Ситуационный антиковидный ситуационный центр, аналогов которому в России нет.

Сюда можно обращаться по всем вопросам диагностики, лечения, вакцинации. И самое главное – от консультационной помощи разгрузили в такое непростое пандемийное время медики, чтобы они могли полноценно бороться с COVID-19.

– Здравствуйте, это Ситуационный антиковидный центр. Чем я могу вам помочь?

Фраза, которую произносят в Башкортостане уже целый год. В антиковидном центре любой житель республики получает квалифицированную консультацию по вопросам медицинской помощи, лекарств, вакцинации и всего, что связано с COVID-19.

Ситуационный центр – это посредник между жителями и медициной. Аналогов в России ему нет. Сотрудники говорят, что прошедший год был сложным. Иногда в смену работали до 200 человек. Сейчас – по 11 операторов в две очереди. Им помогают три медика. С сентября они работают из Центра управления республикой.

Был звонок, когда звонила мама. Она не знала что делать, ребенок задыхался. Мы со специалистами помогли, все закончилось хорошо. Алла Смертина, руководитель смены Ситуационного антиковидного центра Республики Башкортостан

Аналогов этому центру нет. Когда я устраивалась в Госдуму, мне говорили: какая структура! Это новая система, удалось совместить невозможное. Римма Утяшева, координатор Ситуационного антиковидного центра Республики Башкортостан