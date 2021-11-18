364 тысячи обращений: как работает Ситуационный антиковидный центр Башкортостана спустя год

364 тысячи звонков и ситуаций, которые не остались без внимания. В Башкортостане уже год работает Ситуационный антиковидный ситуационный центр, аналогов которому в России нет.
Сюда можно обращаться по всем вопросам диагностики, лечения, вакцинации. И самое главное – от консультационной помощи разгрузили в такое непростое пандемийное время медики, чтобы они могли полноценно бороться с COVID-19.
– Здравствуйте, это Ситуационный антиковидный центр. Чем я могу вам помочь?
Фраза, которую произносят в Башкортостане уже целый год. В антиковидном центре любой житель республики получает квалифицированную консультацию по вопросам медицинской помощи, лекарств, вакцинации и всего, что связано с COVID-19.
Ситуационный центр – это посредник между жителями и медициной. Аналогов в России ему нет. Сотрудники говорят, что прошедший год был сложным. Иногда в смену работали до 200 человек. Сейчас – по 11 операторов в две очереди. Им помогают три медика. С сентября они работают из Центра управления республикой.
За год Ситуационный центр принял 364 тысячи обращений. Каждое из них – это чья-то боль, от которой помогли избавиться. Номер для связи в Уфе легко запомнить: 218-19-19.