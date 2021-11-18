Телеконсультации помогли снизить смертность от болезней сердца в Башкирии

Наш опыт успешный: даже сегодня к нам приехали коллеги из Республики Коми – посмотреть, как все организовано. Они собираются наш проект и у себя реализовывать. Здесь происходит некая «централизация» именно в хорошем смысле слова. Благодаря централизации и цифровизации каждый фельдшер в любое время суток, 365 дней в году может обратиться за помощью к нашим специалистам. Помимо таких консультаций, оказывается комплексный подход к пациентам – амбулаторное сопровождение, назначение и контроль лекарственной терапии, потому что мало назначить лекарства, нужно, чтобы человек их принимал. По результатам анализов мы можем увидеть, если больной не проходит лечение

Максим Забелин, Глава регионального Минздрава