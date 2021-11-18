Телеконсультации помогли снизить смертность от болезней сердца в Башкирии


В Башкирии за 2021 год удалось снизить смертность от болезней сердца. Это произошло благодаря центру управления сердчено-сосудистыми рисками РБ.

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Работа телеконсультаций ведется на базе Республиканского кардиоцентра. В работу подключены 6 фельдшеров и заведующий отделением. Теперь фельдшеры из отдаленных регионов могут прислать кардиограмму пациента и тут же получить ее расшифровку.

Жители тоже могут воспользоваться системой. Для этого нужно пройти экспресс-анкету в приложении "К врачу". Если обнаружится риск заболевания, то пациента отправят на обследование к специалисту.

Наш опыт успешный: даже сегодня к нам приехали коллеги из Республики Коми – посмотреть, как все организовано. Они собираются наш проект и у себя реализовывать. Здесь происходит некая «централизация» именно в хорошем смысле слова. Благодаря централизации и цифровизации каждый фельдшер в любое время суток, 365 дней в году может обратиться за помощью к нашим специалистам. Помимо таких консультаций, оказывается комплексный подход к пациентам – амбулаторное сопровождение, назначение и контроль лекарственной терапии, потому что мало назначить лекарства, нужно, чтобы человек их принимал. По результатам анализов мы можем увидеть, если больной не проходит лечение

Максим Забелин, Глава регионального Минздрава
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