Пользователи Reddit посмеялись над Марком Цукербергом

На сайте Reddit появилось фото Марка Цукерберга с его женой Присциллой Чан в "Макдональдсе". Пользователи выдвинули шуточные версии о том, зачем миллиардер заглянул в известный фастфуд. Некоторые решили, что Цукерберг покупает всю сеть быстрого питания.

Недавно стало известно, что компания Facebook переименуются в Meta. Идею Цукерберг вынашивал еще со школьной скамьи, а поводом стала хакерская атака на сервера компании. Изменения уже коснулись Instagram. Теперь при входе в аккаунт пользователей встречает надпись "by Meta"