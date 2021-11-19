Элвин Грей стал антиковидным волонтером

На один день певец перевоплотился в оператора центра «Наша забота». Артист принял более 30 звонков. Номер горячей линии набирали в основном пожилые.
Обращались по вопросам доставки продуктов, лекарств, уточняли правила посещения общественных мест, действие QR-кодов, спрашивали адреса пунктов вакцинации. Один из заказов Элвин Грей решил выполнить лично и отвез 80-летней пенсионерке, которая не может выйти в магазин, набор продуктов. В подарок пожилой женщине артист привез теплый жилет.
Колл-центр нашей заботы работает в будние дни с 09:00 до 18:00. Позвонить можно по бесплатному номеру: 8-(800)-201-89-03.