Элвин Грей стал антиковидным волонтером

На один день певец перевоплотился в оператора центра «Наша забота». Артист принял более 30 звонков. Номер горячей линии набирали в основном пожилые.

Обращались по вопросам доставки продуктов, лекарств, уточняли правила посещения общественных мест, действие QR-кодов, спрашивали адреса пунктов вакцинации. Один из заказов Элвин Грей решил выполнить лично и отвез 80-летней пенсионерке, которая не может выйти в магазин, набор продуктов. В подарок пожилой женщине артист привез теплый жилет.