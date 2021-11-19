Уфимский топливно-энергетический колледж отпраздновал свое 75-летие

На сегодняшний день это крупнейший в Башкирии многопрофильный ссуз, имеющий свои филиалы в Агидели и Баймаке. В числе известных выпускников – первый президент Башкортостана Муртаза Рахимов, член правительства СССР Талгат Хурамшин, академик Александр Николаев.