Уфимский топливно-энергетический колледж отпраздновал свое 75-летие

На сегодняшний день это крупнейший в Башкирии многопрофильный ссуз, имеющий свои филиалы в Агидели и Баймаке. В числе известных выпускников – первый президент Башкортостана Муртаза Рахимов, член правительства СССР Талгат Хурамшин, академик Александр Николаев.
С момента создания Уфимского топливно-энергетического колледжа подготовлено более 53 тысячи квалифицированных кадров для нефтегазовой и энергетической отраслей промышленности Башкортостана и Российской Федерации.
С 2017 года колледж активно участвует в движении WorldSkills Russia. По итогам состоявшихся состязаний, победителями IX Национального чемпионата WorldSkills Russia «Молодые профессионалы» стали в том числе и четверо студентов УТЭКа.