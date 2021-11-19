В Уфе в сгоревшем доме обнаружили тела двоих мужчин

Сегодня ночью, 19 ноября, во втором часу ночи в Уфе произошел пожар. На место трагедии незамедлительно выдвинулись пожарные и другие спецслужбы.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РБ, возгорание произошло в одной части одноэтажной постройки на двух хозяев на улице Свободы, где уже никто не жил. Из жилой квартиры эвакуировались самостоятельно два человека. Пожарные справились с огнем за 14 минут.