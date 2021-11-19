В Башкирии ищут парня, подозреваемого в серьёзном преступлении

Полиция Башкирии просит помощи в поисках парня, которого подозревают в совершении серьезного преступления. Разыскивается 22-летний Тимур Абдеев из Бирска.
Молодого человека обвиняют в «умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью». Подробности самого инцидента неизвестны.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении подозреваемого, просят сообщить по телефонам: дежурная часть МВД по РБ — 8 347 279 39 02, дежурная часть ОМВД России по Мишкинскому району — 8 34749 2 17 59, отдел уголовного розыска ОМВД России по Мишкинскому району — 8 986 96 60 510.