Врач из Башкирии о введении QR-кодов: «Логичное и здравое решение»

В Башкирии продолжается активная борьба с коронавирусной инфекцией. В регионе введены ряд ограничений, которые должны замедлить распространение опасного вируса.
В частности, во многих заведениях культуры, спорта и услуг необходим QR-код. Правительство России разрабатывает законопроект, который сделает систему QR-кодов обязательной по всей стране. Лишь вакцинированные или переболевшие с QR-кодом смогут посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, общепит и крупные магазины. Также код потребуют при покупке билетов на самолет и поезд.
Врачи из Башкирии поддерживают данный проект. Рафаэль Яппаров, главный врач Центра СПИД и инфекционных заболеваний, уверен, что на данном этапе система QR-кодов – здравое решение.