Врач из Башкирии о введении QR-кодов: «Логичное и здравое решение»

Считаю введение и использование QR-кодов для вакцинированных и переболевших логичным и здравым решением именно сейчас. Во-первых, это позволит ограничить распространение коронавируса и, возможно, полностью прервать цепочку передачи вируса от человека к человеку. Во-вторых,эти ограничения не вводились, пока уровень вакцинации населения не достиг определенного ( достаточно высокого, но не оптимального) уровня, что позволит не разрушить экономику. QR-коды необходимы в том числе и медработникам, которые порой верят на слово пациентов с признаками заболевания, для определения тактики лечения.

Рафаэль Яппаров, главный врач Центра СПИД и инфекционных заболеваний