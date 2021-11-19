Врач из Башкирии о введении QR-кодов: «Логичное и здравое решение»

В Башкирии продолжается активная борьба с коронавирусной инфекцией. В регионе введены ряд ограничений, которые должны замедлить распространение опасного вируса.

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В частности, во многих заведениях культуры, спорта и услуг необходим QR-код. Правительство России разрабатывает законопроект, который сделает систему QR-кодов обязательной по всей стране. Лишь вакцинированные или переболевшие с QR-кодом смогут посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, общепит и крупные магазины. Также код потребуют при покупке билетов на самолет и поезд.

Врачи из Башкирии поддерживают данный проект. Рафаэль Яппаров, главный врач Центра СПИД и инфекционных заболеваний, уверен, что на данном этапе система QR-кодов – здравое решение.

Считаю введение и использование QR-кодов для вакцинированных и переболевших логичным и здравым решением именно сейчас. Во-первых, это позволит ограничить распространение коронавируса и, возможно, полностью прервать цепочку передачи вируса от человека к человеку. Во-вторых,эти ограничения не вводились, пока уровень вакцинации населения не достиг определенного ( достаточно высокого, но не оптимального) уровня, что позволит не разрушить экономику. QR-коды необходимы в том числе и медработникам, которые порой верят на слово пациентов с признаками заболевания, для определения тактики лечения.

Рафаэль Яппаров, главный врач Центра СПИД и инфекционных заболеваний
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