Башкирские лучники подвели итоги сезона

У нас в России очень высокая конкуренция. Ребята с востока очень приспособлены к стрельбе из лука, очень сильные. Я сейчас закончил молодежный сезон и перешел в самую старшую группу. Буду стрелять по мужикам.

Станислав Черемискин, серебряный призер первенства мира по стрельбе из лука