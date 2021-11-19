Башкирские лучники подвели итоги сезона

Главным достижением республиканских спортсменов стала серебряная медаль первенства мира Станислава Черемискина, которую он завоевал в августе. На подходе и перспективная молодежь.

Для Станислава Черемискина этот год получился насыщенным. Важных и ответственных стартов было немало. Самый престижный из них прошел в польском городе Вроцлав в августе. Станислав стал вторым на первенстве мира среди юниоров. Борьбу за медали вели спортсмены из 56 стран мира. Станиславу удалось обойти больше девяноста соперников. Главная цель для башкирского лучника – попадание на Олимпиаду в Париже в 2024 году.

У нас в России очень высокая конкуренция. Ребята с востока очень приспособлены к стрельбе из лука, очень сильные. Я сейчас закончил молодежный сезон и перешел в самую старшую группу. Буду стрелять по мужикам.

Станислав Черемискин, серебряный призер первенства мира по стрельбе из лука

За последние пять лет стрельба из лука в Башкортостане динамично развивается. Этому способствовало признание этого вида спорта базовым в республике.

Благодаря этому Центр спортивной подготовки и Министерство спорта нам оказывают огромную помощь. Это важно для результатов. Мы приобретаем материальную часть. За это время мы с уровня России вышли на международный уровень.

Аркадий Минаев, председатель Федерации стрельбы из лука Республики Башкортостан

За последние два года в стрельбе из лука многие соревнования были отменены. Что не могло не сказаться на результатах башкирских лучников. В спортивной школе «Спартак» этим видом спорта занимается много детей. Для них это место притяжения, где ребята проводят по несколько часов в день.

У меня школа находится недалеко от тира. Стало интересно, пришла и постреляла. Понравился этот вид спорта. На самом деле у всех разные истории.

Диана Басырова, кандидат в мастера спорта по стрельбе из лука
БАШКОРТТАР-БСТ

В январе у лучников начнется зимний сезон. В Орле пройдет первенство России. Там эти соревнования традиционно проходят уже с 2017 года.

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