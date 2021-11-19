«Салават Юлаев» одолел «Витязя» в матче чемпионата КХЛ

Николай Кулёмин боролся на пятаке с Артёмом Бородкиным. В этой борьбе защитник «Витязя» ошибся и, по сути, отправил шайбу в свои ворота. Но Кулёмин коснулся ее последним из игроков «Салавата Юлаева», поэтому гол был записан на него. Хозяева позже сравняли счет, но капитан юлаевцев Григорий Панин снова вывел команду вперед. Дальше подопечные Ламсы только увеличивали преимущество.