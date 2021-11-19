После отравления студентов в Казани в Башкирии проверяют качество «незамерзайки»

Башкирские борцы с нелегальным алкоголем начали проверять качество «незамерзайки». Члены проекта «Безопасная республик» прошли по хозмагам и магазинам автозапчастей, где изучали состав синей жидкости. По закону в нее запрещено добавлять метанол из-за высокой токсичности.

Одна из причин как раз в том, что было немало случаев употребления стеклоочистителя населением вместо алкоголя, как это, предположительно, произошло накануне в Татарстане с группой студентов. В ходе рейда, проведенного общественниками, выяснилось, что в одной из торговых точек продавалась «незамерзайка» с сомнительным составом. Результаты проверки активисты намерены передать в МВД.

Метанол опасен не только для употребления, но и когда брызгают на лобовое стекло. Используется разрешенный аналог, изготовленный из изопропила, либо другой аналог из этилового спирта.

Антон Буфетов, координатор проекта «Безопасная республика» партии «Единая Россия»
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