После отравления студентов в Казани в Башкирии проверяют качество «незамерзайки»

Башкирские борцы с нелегальным алкоголем начали проверять качество «незамерзайки». Члены проекта «Безопасная республик» прошли по хозмагам и магазинам автозапчастей, где изучали состав синей жидкости. По закону в нее запрещено добавлять метанол из-за высокой токсичности.

Одна из причин как раз в том, что было немало случаев употребления стеклоочистителя населением вместо алкоголя, как это, предположительно, произошло накануне в Татарстане с группой студентов. В ходе рейда, проведенного общественниками, выяснилось, что в одной из торговых точек продавалась «незамерзайка» с сомнительным составом. Результаты проверки активисты намерены передать в МВД.