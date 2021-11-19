В Уфе жильцы многоэтажки жалуются на сырость и неприятный запах в квартирах

Жители многоквартирного дома в Уфе жалуются на проблемы со здоровьем из-за неработающей вентиляции. В домуправлении знают о сложностях и приготовили решение. Сколько времени потребуется и согласны ли на это уфимцы?

О проблемах в доме №35 по улице Комсомольской в Уфе можно судить уже с подъездной двери. Она покрыта инеем по бокам, а в середине – испарина. Жильцы связывают это с нарушением системы вентиляции и канализации.

Старшая по подъезду Альфия Вахтеева говорит, что у нее не только день сурка, но и ночь. Запах нечистот висит в воздухе постоянно, из-за этого постоянная головная боль, нарушенный сон. Даже регулярное проветривание помещения не помогает.

У меня головные боли каждый день. Не могла спать всю ночь из-за запаха. Постоянно тошнит и головные боли. Альфия Вахтеева, жительница дома по ул. Комсомольская, 35

Собрания жильцов в неделю проводятся по три-четыре раза, а также постоянно обсуждаются в домовом чате в месенджере. Найти решение проблемы в домоуправлении не могут, говорят уфимцы. На звонки им уже не отвечают.

В УЖХ Советского района Уфы нашему телеканалу прокомментировали, что решение проблемы нашли. Засоры канализации устранят, необходимое оборудование для этого закупили.

Сырость почему? Сейчас же отопление дали, тепло. Канализацию мы чистим периодически, нет такого, что мы не чистим. Но когда вода стоит и тепло, соответственно, влажность повышается. Думаю, что после устранения вопрос закроется.

Фагим Салимьянов, директор УЖХ Советского района Г.Уфы