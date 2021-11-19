В Уфе жильцы многоэтажки жалуются на сырость и неприятный запах в квартирах

Жители многоквартирного дома в Уфе жалуются на проблемы со здоровьем из-за неработающей вентиляции. В домуправлении знают о сложностях и приготовили решение. Сколько времени потребуется и согласны ли на это уфимцы?
О проблемах в доме №35 по улице Комсомольской в Уфе можно судить уже с подъездной двери. Она покрыта инеем по бокам, а в середине – испарина. Жильцы связывают это с нарушением системы вентиляции и канализации.
Старшая по подъезду Альфия Вахтеева говорит, что у нее не только день сурка, но и ночь. Запах нечистот висит в воздухе постоянно, из-за этого постоянная головная боль, нарушенный сон. Даже регулярное проветривание помещения не помогает.
Собрания жильцов в неделю проводятся по три-четыре раза, а также постоянно обсуждаются в домовом чате в месенджере. Найти решение проблемы в домоуправлении не могут, говорят уфимцы. На звонки им уже не отвечают.
В УЖХ Советского района Уфы нашему телеканалу прокомментировали, что решение проблемы нашли. Засоры канализации устранят, необходимое оборудование для этого закупили.
Фагим Салимьянов, директор УЖХ Советского района Г.Уфы
Устранить проблему коммунальщики пообещали в ближайшее время. Жильцы дома считают, что этого будет недостаточно. Свой список жалоб они готовы обсудить с домоуправлением и добиться их решения сообща.