В Башкирии на голову мужчины упала глыба льда

31-летний уроженец Иглино приехал в Стерлитамак к друзьям. Выходя из дома №3 по улице Гоголя, на мужчину с высоты пятого этажа упала глыба льда. Несчастный получил серьёзную черепно-мозговую травму и был экстренно госпитализирован.

К счастью, мужчина жив. Он намерен добиться справедливости и уже написал заявление в полицию. В управляющей компании отметили, что за день до происшествия выпало мало снега, поэтому чистить его никого не отправили.