Студентка из Башкирии, отравившаяся метанолом, скончалась

Одна из студенток, отравившихся метанолом в Казани, скончалась. Об этом стало известно сегодня, 19 ноября.

Напомним, компания из 19 человек проводила вечер в дачном коттедже в посёлке под Казанью. Среди отдыхающих 10 студентов – уроженцы Башкирии. В один момент 13 человек почувствовали недомогание.

Одной из первых стало плохо 20-летней Анастасие П. Её начало тошнить, защемило руку, пропала речь. Скорую помощь вызвали только под утро, когда симптомы отравления появились и у других студентов. Анастасия впала в кому. За её жизнь долго боролись врачи. Однако сегодня, 19 ноября, у несчастной остановилось сердце. Об этом сообщает министерство здравоохранения Татарстана. Девушка так и не пришла в сознание.

В крови отравившихся нашли следы метанола. У правоохранительных органов появилось предположение, что студенты отравились «палёным» алкоголем, который купил у знакомого. Однако в спирте следов метанола не нашли.