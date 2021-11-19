В Башкирии ведутся поиски 26-летней блондинки

Волонтёры поисков-спастаельного отряда «Отклик» сообщили о старте новых поисков. В Стерлитамаке пропала 26-летняя Марина Яценко.
Известно, что девушка ушла из дома ещё 15 ноября в неизвестном направлении. С тех пор близкие ничего не знают о местоположении Марины.
Приметы пропавшей: рост 165 см, телосложение среднее, светлые волосы, зеленые глаза. Была одета в черную болоньевую куртку, голубые джинсы, джемпер персикового цвета и полусапожки черного цвета.
Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят обращаться по телефонам: 8 987 106 06 01 или 02.