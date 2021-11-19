В Башкирии зафиксирована вспышка птичьего гриппа

В Башкирии вновь зафиксирована вспышка птичьего гриппа. Об этом сегодня, 19 ноября, сообщила пресс-служба Россельхознадзора и Управление Ветеринарии республики.

Накануне, 18 ноября, в птицеводческом хозяйстве «Благоварский» в селе Языково и деревне Домбровка произошла массовая гибель гусей и уток. Также птица погибла у индивидуального предпринимателя.