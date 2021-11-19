БСТ – 20 лет: история развития главного телеканала республики

В последнее время все говорят, что телевидение умирает. Я с этим категорически не согласен, ситуация обстоит иначе. Да, телевидение уходит, но оно уходит в прежнем, классическом формате. Телевидение как отрасль не умрет никогда и будет развиваться, потому что зрителю всегда нужен качественный, профессиональный и объективный контент. Во многом мы наигрались в самодеятельность, которую видим в Интернете. В любом случае мы приходим к форматным и профессионально сделанным вещам: тот же самый Дудь, тот же самый Пивоваров – в Интернете это такое же телевидение, один из вариантов развития телевидения уже сегодня. Наш телеканал уже успешно интегрирован в этот процесс. Мы занимаем 1-ое место в ПФО по покрытию аудитории в социальных сетях. По России по этому показателю мы входим в ТОП-10. Буквально за 1 год в полтора раза мы увеличили аудиторию наших социальных сетей до 1 млн человек. Каждый четвертый житель республики так или иначе смотрит и читает наш контент. Телевидение как способ распространения видеоконтента изживает себя, но телевидение как самый главный и непоколебимый производитель телеконтента – тут мы прочно стоим в лидерах. Сегодня наша задача - производить как можно больше интересного и востребованного контента, что мы и стараемся делать. Это не просто, это требует больших ресурсов, но за этим будущее телевидения, и мы уже на этом пути.

Рустам Зарафутдинов, директор ГУП ТРК «Башкортостан» РБ