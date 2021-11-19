В Уфе в реке найден труп мужчины

Сегодня, 19 ноября, около двенадцати часов утра в реке Белой было найдено тело неизвестного мужчины. Об этом сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты.

Тело было найдено недалеко от посёлка Козарез. Бездыханное тело лежало в четырёх метрах от берега в воде. Погибший мужчина был в одежде.

На место инцидента оперативно прибыли спасатели, которые извлекли тело и доставили его к берегу. Предстоит установить личность погибшего, а также выяснить все обстоятельства трагедии.