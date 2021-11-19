Пенсионер из Уфы выиграл в лотерею миллион рублей

Счастливчик из Уфы стал обладателем миллиона рублей. Пенсионер выиграл крупную сумму в государственной лотерее.
Как рассказал сам уфимец, он приобретает билеты только в лотерейных киосках города. У мужчины есть своя система выбора билетов – он покупает только те, в которых меньше всего числе первого порядка.
Счастливое утро он запомнит надолго. В тот день пенсионер лежал в кровати, дотянулся до телефона, чтобы проверить номер билета, а тот оказался победным – уфимец выиграл 1 миллион рублей. Свою радость мужчина разделил с любимой супругой.
Пенсионер много лет работал инженером, а сейчас увлекается рыбалкой и огородом. Куда потратит целый миллион, мужчина ещё не решил.
Фото: Русское лото.