Пенсионер из Уфы выиграл в лотерею миллион рублей

Счастливчик из Уфы стал обладателем миллиона рублей. Пенсионер выиграл крупную сумму в государственной лотерее.

Как рассказал сам уфимец, он приобретает билеты только в лотерейных киосках города. У мужчины есть своя система выбора билетов – он покупает только те, в которых меньше всего числе первого порядка.

Счастливое утро он запомнит надолго. В тот день пенсионер лежал в кровати, дотянулся до телефона, чтобы проверить номер билета, а тот оказался победным – уфимец выиграл 1 миллион рублей. Свою радость мужчина разделил с любимой супругой.

Пенсионер много лет работал инженером, а сейчас увлекается рыбалкой и огородом. Куда потратит целый миллион, мужчина ещё не решил.