В Уфе мужчина уговорил подростков угонять автомобили

В Уфе перед судом предстали трое жителей Иглинского района. Их обвинили в хищении автомобилей. При этом двое фигурантов уголовного дела – подростки.
По версии следствия, в сентябре 2020 года 25-летний парень предложил знакомому подростку заработать. Старший товарищ предложил мальчику похищать автомобили. К своей незаконной деятельности они привлекли ещё одного подростка, и с сентября по ноябрь приезжали в Уфу по ночам, чтобы воровать припаркованные во дворах машины.
Молодые люди увозили угнанные авто в Челябинскую область на разбор. Ущерб от их деятельности оценили в 500 тысяч рублей. Все трое свою вину признали и даже возместили часть причиненного вреда. Суд назначил им наказание в виде условного лишения свободы сроком от 2,4 до 3 лет с испытательным сроком на 3 года.