В Уфе мужчина уговорил подростков угонять автомобили

В Уфе перед судом предстали трое жителей Иглинского района. Их обвинили в хищении автомобилей. При этом двое фигурантов уголовного дела – подростки.

По версии следствия, в сентябре 2020 года 25-летний парень предложил знакомому подростку заработать. Старший товарищ предложил мальчику похищать автомобили. К своей незаконной деятельности они привлекли ещё одного подростка, и с сентября по ноябрь приезжали в Уфу по ночам, чтобы воровать припаркованные во дворах машины.