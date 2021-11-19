В Башкирии работники скорой помощи получили квоты в рамках программы «Сельский фельдшер»

Иглинская больница впервые получила возможность включить в программу «Земский фельдшер» работников скорой помощи. В этом году им выделили четыре квоты. Чтобы привлечь специалистов к работе в сельском медучреждении, дополнительно к денежной выплате предусмотрено решение и жилищных вопросов.

Чуть больше 20, и уже Лилия Мансуровна. Девушка в этом году окончила колледж, летом приступила к обязанностям фельдшера скорой помощи. Выезжать к пациентам приходится порядка десяти раз в день. Из-за пандемии количество вызовов увеличилось. В программу для молодых специалистов фельдшер еще не вступила, только собирается. Пока же старается изучить все нюансы своей работы.

Пациенты индивидуальны. Сами по себе разные. Каждого нужно понять по-своему, они болеют. Не зря скорую вызывают, нужно входить в их положение. Лилия Таипова, фельдшер отделения скорой медицинской помощи Иглинской ЦРБ

Кроме Лилии Таиповой штат скорой помощи в этом году пополнился еще четырьмя фельдшерами – все выпускники Бирского медико-фармацевтического колледжа. В больнице предусмотрено шесть бригад: два из них в Улу-Теляке, четыре – в Иглино. Программы «Земский фельдшер» и «Земский доктор» реализуются давно. В этом году квоты были выделены для работников скорой помощи.

В этом году впервые были выделены четыре квоты по программе «Земский фельдшер» на скорой помощи. Размер выплаты – 500 тысяч рублей. Администрация выделяет общежитие для проживания, в съемной квартире оплачивается коммунальные услуги и сумма съема. Руслан Зубайдуллин, и.о. заместителя главного врача Иглинской ЦРБ

На сегодня в больнице открыты вакансии для 29 медицинских работников. Важно не только привлечь, но и сохранить специалистов. Лилия Шарафутдинова в больнице работает десять лет. Благодаря «Земскому доктору» получила миллион, купила квартиру и смогла принять участие еще в одной программе.

Вчера еще одна мечта осуществилась. Получили ключи от своего дома по программе комплексное развитие сельских территорий. У нас двое детей, мы мечтали о доме. Поэтому мечты сбываются. Лилия Шарафутдинова, врач-терапевт Иглинской ЦРБ