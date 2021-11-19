Жители России смогут оформить подписку на кофе

Теперь для пользователей России доступна подписка на кофе. Оформить ее можно в мобильном приложении Макдональдс. Абонементы на 14 и 30 дней дают пользователям возможность ежедневно пить кофе.

Пока по подписке можно каждый день получать порции американо или капучино в обьеме 0,2. Цена ее одинакова для всех городов, отличается лишь в зависимости от срока действия абонемента. Россия стала одной из первых стран, где доступна такая функция.