В районе Башкирии введен режим ЧС

Сегодня, 19 ноября, прошло экстренное заседание КЧС и ОПБ Благоварского района. В Башкирии была зафиксирована вспышка птичьего гриппа.

Было принято решение ввести на территории Благоварского района режим «Чрезвычайная ситуация». Вероятной причиной распространения вируса стала синантропная птица. Сейчас ведутся работы по отчуждению и уничтожению зараженной птицы.