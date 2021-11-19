В районе Башкирии введен режим ЧС

Сегодня, 19 ноября, прошло экстренное заседание КЧС и ОПБ Благоварского района. В Башкирии была зафиксирована вспышка птичьего гриппа.
Было принято решение ввести на территории Благоварского района режим «Чрезвычайная ситуация». Вероятной причиной распространения вируса стала синантропная птица. Сейчас ведутся работы по отчуждению и уничтожению зараженной птицы.
На въездах и выездах с карантинной зоны усиленные санитарные посты для досмотра и санобработки всех въезжающих и выезжающих автомобилей.