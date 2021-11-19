Пользователь Reddit развеял мифы о россиянах

Пользователь Reddit вместе с семьей прокатился по России. Семья побывала в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде и на Байкале. Результаты поездки оказались очень неожиданными.
Иностранец очень волновался за сферу обслуживания, но был приятно удивлен. Также его волновала инфраструктура, потому что в его стране практически нет развлечений для детей. Путешественник пишет, что в России много игровых площадок с хорошим оборудованием, а дороги и обустройство городов лучше, чем в некоторых странах Европы.
Грубые и неприветливые люди оказались на самом деле очень дружелюбными. Блогер написал, что теперь с опаской будет относиться к образу, который выстраивают иностранные СМИ про Россию.