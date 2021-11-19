Пользователь Reddit развеял мифы о россиянах

Иностранец очень волновался за сферу обслуживания, но был приятно удивлен. Также его волновала инфраструктура, потому что в его стране практически нет развлечений для детей. Путешественник пишет, что в России много игровых площадок с хорошим оборудованием, а дороги и обустройство городов лучше, чем в некоторых странах Европы.