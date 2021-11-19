В Башкирии появится комплекс по переработке полиэтиленовых отходов

Фильтрация сырья будет осуществляться за счет солнечной энергии, а полученный материал передадут компании по производству пластика. Проект входят в мусорную реформу, которую планируют осуществить до 2024 года. Какие еще цели и задачи преследует Минэкологии республики – в сюжете БСТ.

Весь собранный мусор Благовещенска концентрируется здесь. С утра до вечера десятки КАМАЗов привозят отходы на полигон. Остатки пищи, пластик, бумага, стекло – все в одну кучу, а на сортировочной ленте десять специалистов разделяют каждый вид отхода.

Там отбирается картон, ПЭТ-пластик, канистры, ящик, бумага, банки алюминиевые. Потом они отправляются на вторичную переработку. Фагит Могатабаров, руководитель полигона

В республике насчитывается 14 площадок по переработке отходов. Благовещенский мусоросортирочный комплекс тоже в списке таких объектов. Здесь принимается около 30 тысяч тонн твердых отходов в год. Также в регионе планируется построить еще один крупный комплекс по переработке полиэтилена.

Он будет перерабатывать 12 тысяч тонн полиэтиленовых предприятий, в то время как сейчас перерабатывают только четыре. Еще одна цель – начать производство качественной продукции из полиэтилена на территории «Полиэф» компанией «Сибур». Она будет получать 25% новой продукции от мусора. Ильдар Гарифуллин, первый заместитель министра природопользования и экологии Республики Башкортостан