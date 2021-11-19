Телеканал БСТ разыграет 3 телевизора среди своих зрителей

Главному телеканалу Республики Башкортостан в 2021 году исполняется ровно 20 лет. Праздничное событие будет отмечено грандиозным телемарафоном, который пройдет в эфире БСТ 21 ноября с 9:00 до 21:00.

В течение всего дня в телемарафоне примут участие известные лица республики, бывшие руководители телекомпании, а также другие приглашенные гости. Во время эфира каждый сможет окунуться в историю БСТ и внутреннюю «кухню» телеканала.

Приятным подарком для тех, кто проведет этот воскресный день вместе с любимым телеканалом, станет розыгрыш 3 телевизоров. Кроме этого у зрителей есть возможность получить другие памятные призы с символикой БСТ.

О том, как можно выиграть главный приз – один из трех телевизоров – ведущие расскажут прямо во время эфира. Чтобы не пропустить такую уникальную возможность, включайте БСТ в 9:00, смотрите телемарафон и ждите, когда объявят условия конкурса.

Смотреть телемарафон можно и в социальных сетях БСТ ВКонтакте: https://vk.com/video-27097047_456255340