В Башкирии подорожали шоколадные конфеты

Статистики Башкирии продолжают мониторинг цен на продукты в регионе. Стало известно, что за неделю подорожало больше всего.
Больше всего выросли в цене шоколадные конфеты (4,7%). Теперь в среднем приобрести килограмм конфет можно за 318 рублей. Также значительно подорожали фруктово-ягодные консервы для детского питания, мука и сливочное масло (3,4%).
В перечень подорожавших за неделю продуктов также попали: сметана, полукопченая, вареная и варено-копченая колбаса, яйца, сухие молочные смеси для детского питания, картофель, морковь, мясные консервы для детского питания, вермишель, сахар, овощные консервы для детского питания, белокочанная капуста, хлеб, а также свинина, гречневая крупа, подсолнечное масло, пшено, мороженая рыба, репчатый лук, говядина, сыры, цельное пастеризованное молоко, черный чай, сосиски, сардельки и печенье.
А вот стали дешевле свежие огурцы (7,3%), помидоры (5,8%), куры, рис, яблоки, баранина, цельное стерилизованное молоко, макароны и маргарин.