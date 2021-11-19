В Башкирии подорожали шоколадные конфеты

Статистики Башкирии продолжают мониторинг цен на продукты в регионе. Стало известно, что за неделю подорожало больше всего.

Больше всего выросли в цене шоколадные конфеты (4,7%). Теперь в среднем приобрести килограмм конфет можно за 318 рублей. Также значительно подорожали фруктово-ягодные консервы для детского питания, мука и сливочное масло (3,4%).