В Башкирии рассказали, как тестируют на ковид призывников

Пандемия не мешает проводить призыв. Однако изменились условия. Служить забирают только после отрицательного результата теста на коронавирус.

 Перед посадкой в транспорт  поверхности обрабатываются. Предусмотрена перевозка только отдельными вагонами или воинскими эшелонами, где исключены контакты с гражданским населением. Отправка в Вооруженные Силы проходит без участия родных и близких, чтобы избежать личного контакта и не подвергать угрозе заражения призывников. К работе с новобранцами допущены сотрудники военкоматов, прошедшие вакцинацию, либо ранее переболевшие COVID-19 и имеющие антитела. Всего за осенний призыв, который будет длиться до 31 декабря, от республики отдавать долг Родине отправятся более 4 тысяч ребят.

Если человек заранее настроен, то год быстро пролетит, потому что будет проводить время с удовольствием.

Данил Юлтимиров, призывник

Пандемия не мешает проводить призыв. Плюс система тестирования, которая организована сначала в районах. Уже на сборный пункт ребята попадают после тестирования, там также проходит тестирование. Перед посадкой в эшелоны проходит ее одно тестирование. Следующее тестирование проводится уже по прибытии в часть.

Михаил Блажевич, военный комиссар Республики Башкортостан, полковник
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