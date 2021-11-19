В Башкирии рассказали, как тестируют на ковид призывников

Перед посадкой в транспорт поверхности обрабатываются. Предусмотрена перевозка только отдельными вагонами или воинскими эшелонами, где исключены контакты с гражданским населением. Отправка в Вооруженные Силы проходит без участия родных и близких, чтобы избежать личного контакта и не подвергать угрозе заражения призывников. К работе с новобранцами допущены сотрудники военкоматов, прошедшие вакцинацию, либо ранее переболевшие COVID-19 и имеющие антитела. Всего за осенний призыв, который будет длиться до 31 декабря, от республики отдавать долг Родине отправятся более 4 тысяч ребят.