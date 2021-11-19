В Уфе ведутся поиски 20-летнего парня

Волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Башкортостан» сообщили о старте новых поисков. В Уфе пропал 20-летний Айнур Адеев.
Молодой человек вышел из дома 16 ноября. С тех пор его местоположение неизвестно. С близкими на связь он не выходит.
Приметы пропавшего: рост 180 см, телосложение худощавое, волосы русые, а глаза карие. В день пропажи был одет в тёмно-синюю куртку с капюшоном, тёмно-синие джинсы, черные кроссовки и такого же цвета шапку.
Всех, кто владеет информацией о местоположении пропавшего, просят сообщить по номерам: 8 800 700 54 52, 8 987 493 13 04 или 112.