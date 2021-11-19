Метель и снег: МЧС Башкирии предупреждает о неблагоприятной погоде

С 20:00 19 ноября до 20:00 20 ноября в республике ожидается облачная погода. Прогнозируется снег – местами осадки будут сильные. Также ожидаются метель, гололед, налипание мокрого снега на ветки и деревья, снежные накаты и заносы. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. На дорогах образуется гололедица, а видимость ухудшится до 500 м и менее.