Скрытую камеру можно обнаружить с помощью смартфона

Исследователи из Синапура и Южной Кореи заявили, что скрытые камеры можно обнаружить с помощью смартфона. Правда, в нем должна быть функция  LIDAR. Она позволяет вычислить расстояние до объекта с помощью света. Датчики уже в строены в модели IPhone 12 и 13 серии, Samsung S20+.

Фото №1 - Скрытую камеру можно обнаружить с помощью смартфона

Технология построена на поиске необычно сильных отражений. Она может отыскать крошеные линзы скрытых камер. Исследователи назвали технологию LAPD.

Скрытые камеры стали угрозой для конфиденциальной жизни. Участились случаи, когда их прятали в гостиничных номерах и туалетных комнатах. По заявлению экспертов, такой метод поиска скрытых камер точен на 98%.

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