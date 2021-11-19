Скрытую камеру можно обнаружить с помощью смартфона

Исследователи из Синапура и Южной Кореи заявили, что скрытые камеры можно обнаружить с помощью смартфона. Правда, в нем должна быть функция LIDAR. Она позволяет вычислить расстояние до объекта с помощью света. Датчики уже в строены в модели IPhone 12 и 13 серии, Samsung S20+.
Технология построена на поиске необычно сильных отражений. Она может отыскать крошеные линзы скрытых камер. Исследователи назвали технологию LAPD.
Скрытые камеры стали угрозой для конфиденциальной жизни. Участились случаи, когда их прятали в гостиничных номерах и туалетных комнатах. По заявлению экспертов, такой метод поиска скрытых камер точен на 98%.