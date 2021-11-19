Скрытую камеру можно обнаружить с помощью смартфона

Исследователи из Синапура и Южной Кореи заявили, что скрытые камеры можно обнаружить с помощью смартфона. Правда, в нем должна быть функция LIDAR. Она позволяет вычислить расстояние до объекта с помощью света. Датчики уже в строены в модели IPhone 12 и 13 серии, Samsung S20+.