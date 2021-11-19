В Instagram будут доступны 2 новые функции

Глава социальной сети Instagram Адам Моссери на своей странице сообщил, что скоро в приложении будут доступны 2 новые функции. Команда давно задумывала внести изменения. Пока неизвестно когда нововведения станут доступны всем пользователям.

Первая функция позволит быстро сообщать об ошибках в приложении. Пользователю будет достаточно встряхнуть свой смартфон и описать проблему в открывшемся окне. Насколько быстро придет ответ, когда подключат русскую поддержку неизвестно.