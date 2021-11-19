Сценарист «Богемской рапсодии» подал в суд на продюсеров фильма

Автор сценария «Богемской рапсодии» Энтони Маккартен подал в суд на компанию GK Films. Он не получил роялти с проката фильма, по договору со студией его доля с прибыли картины должна была составить 5%. Кинокомпания своих комментариев пока не дала.
Согласно отчету GK Films компания понесла убытки в 51 миллион долларов. В прокате же фильм собрал 911 миллионов, а затраты на съемку чуть превысили 55 миллионов долларов. Сценарист уверен, что компания специально посчитала прибыль так, чтобы не выплачивать ему роялти.
«Богемская рапсодия» третий фильм Маккартена, который получил премию «Оскар». Режиссер также работал над сценариями фильмов «Вселенная Стивена Хоккинга» и «Темные времена».