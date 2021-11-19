Сценарист «Богемской рапсодии» подал в суд на продюсеров фильма

Автор сценария «Богемской рапсодии» Энтони Маккартен подал в суд на компанию GK Films. Он не получил роялти с проката фильма, по договору со студией его доля с прибыли картины должна была составить 5%. Кинокомпания своих комментариев пока не дала.

Согласно отчету GK Films компания понесла убытки в 51 миллион долларов. В прокате же фильм собрал 911 миллионов, а затраты на съемку чуть превысили 55 миллионов долларов. Сценарист уверен, что компания специально посчитала прибыль так, чтобы не выплачивать ему роялти.