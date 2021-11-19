Под Уфой снесут детский лагерь «Алые паруса»

В поселке Чесноковка сносят пионерский лагерь «Алые паруса». Он проработал больше полувека, принимал в смены от 100 до 300 детей во время детских каникул. Лагерь перестал функционировать еще в 2019 году.

В тот же год на торговой площадке «Сбербанк – АСТ» появилось объявление о продаже «Алых парусов». Хозяин хотел выручить за него 100 миллионов рублей.