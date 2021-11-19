Под Уфой снесут детский лагерь «Алые паруса»

В поселке Чесноковка сносят пионерский лагерь «Алые паруса». Он проработал больше полувека, принимал в смены от 100 до 300 детей во время детских каникул. Лагерь перестал функционировать еще в 2019 году.
В тот же год на торговой площадке «Сбербанк – АСТ» появилось объявление о продаже «Алых парусов». Хозяин хотел выручить за него 100 миллионов рублей.
Территория лагеря продана Уфимскому заводу эластомерных материалов. Что будет на месте лагеря пока неизвестно, но местные жители рассказали, что вместо корпусов уже возводят новые здания.