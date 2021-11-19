Радию Хабирову представили концепцию межвузовского студенческого кампуса в Уфе

Сейчас эти проекты уже начинают реализовываться, то есть это превращается в конкретные разработки по цифровым производственным технологиям. Это новые лопатки для авиационных двигателей, это новые устройства для медицины, это новые электрические машины для беспилотных летательных аппаратов, современных электросамолетов. То есть мы участвуем в формировании научной повестки мирового уровня. Если у нас будет кампус НОЦ, опять же, не если, а когда-то, нам будет гораздо проще на равных разговаривать с нашим зарубежными партнерами.

Евгений Парфёнов, проректор по цифровизации Уфимского государственного авиационного технического университета