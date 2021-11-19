Радию Хабирову представили концепцию межвузовского студенческого кампуса в Уфе

Проект студенческого кампуса доработают с учетом предложений и замечаний. Радий Хабиров провел рабочее совещание, участники которого обсудили архитектурно-градостроительную концепцию будущего межвузовского кампуса в Уфе. Главе Башкортостана представили один из возможных вариантов проекта, который планируют реализовать в три очереди.

Фотоэлектронный спектрометр. Оборудование со сложным названием, напоминающее что-то космическое, предназначено для изучения материалов. С помощью рентгеновских методов съемки определяется состав и структура того или иного образца. 

Допустим, пришел к нам человек с каким-то элементом материалом, грубо говоря, и он хочет узнать, из чего он состоит. Мы ему доподлинно, до атомного состояния, до атомов прямо просчитываем, что за элемент, что за материал, как с ним работать и так далее.

Руслан Нафиков, лаборант центра коллективного пользования «Нанотех»

Мощная научно-техническая база, передовое оборудование и современные разработки. В систему Евразийского НОЦ Уфимский авиационный университет включается с солидным багажом. Из десяти существующих технологических проектов научно-образовательного центра мирового уровня в УГАТУ реализуется четыре.

Сейчас эти проекты уже начинают реализовываться, то есть это превращается в конкретные разработки по цифровым производственным технологиям. Это новые лопатки для авиационных двигателей, это новые устройства для медицины, это новые электрические машины для беспилотных летательных аппаратов, современных электросамолетов. То есть мы участвуем в формировании научной повестки мирового уровня. Если у нас будет кампус НОЦ, опять же, не если, а когда-то, нам будет гораздо проще на равных разговаривать с нашим зарубежными партнерами.

Евгений Парфёнов, проректор по цифровизации Уфимского государственного авиационного технического университета

Научные лаборатории мирового уровня, современные общежития для студентов и аспирантов, спортивный комплекс и то, что необходимо для функционирования Евразийского научно-образовательного центра. Концепцию межвузовского студенческого кампуса в Уфе представили Радию Хабирову. Проект разрабатывает шведская компания шведская компания Semrén&Mansson.

Фото №1 - Радию Хабирову представили концепцию межвузовского студенческого кампуса в Уфе
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Это была градостроительная концепция, где мы показали идею. Мы показали размещение корпусов, мы показали основные идеи, которые связаны с благоустройством. Предполагается по заданию, что будет размещено в этом кампусе 3500 студентов.

Андрей Петров, директор по развитию бизнеса в России архитектурного концерна Semrén&Mansson

Это один из вариантов проекта, который планируют реализовать в три очереди. Для строительства кампуса определили территорию в Кировском районе Уфы на южном склоне реки Белой и возле Башкирского госуниверситета на площадях бывшего завода имени Кирова. На первом этапе планируется завершить реконструкцию здания Технопарка высоких технологий на улице Заки Валиди. Здесь разместят коворкинги, цифровую библиотеку, офисы студенческих компаний и малых инновационных предприятий при вузах, лаборатории, общественные пространства.

Заки Валиди – это первая очередь. То, что мы сейчас обрисовали, – вторая очередь. В отношении этой очереди у нас есть земля, нам сейчас нужно спроектировать и двигаться вперед.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

По итогам рабочего совещания в режиме видеконфернцсвязи  руководитель региона поручил доработать архитектурный проект с учётом высказанных в ходе обсуждения предложений и замечаний.

Радий Хабиров попросил еще раз глубоко осмыслить концепцию  межвузовского студенческого кампуса, чтобы конечный результат соответствовал мировому уровню, как это и задумывалось изначально.

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