Радию Хабирову представили концепцию межвузовского студенческого кампуса в Уфе

Проект студенческого кампуса доработают с учетом предложений и замечаний. Радий Хабиров провел рабочее совещание, участники которого обсудили архитектурно-градостроительную концепцию будущего межвузовского кампуса в Уфе. Главе Башкортостана представили один из возможных вариантов проекта, который планируют реализовать в три очереди.
Фотоэлектронный спектрометр. Оборудование со сложным названием, напоминающее что-то космическое, предназначено для изучения материалов. С помощью рентгеновских методов съемки определяется состав и структура того или иного образца.
Мощная научно-техническая база, передовое оборудование и современные разработки. В систему Евразийского НОЦ Уфимский авиационный университет включается с солидным багажом. Из десяти существующих технологических проектов научно-образовательного центра мирового уровня в УГАТУ реализуется четыре.
Научные лаборатории мирового уровня, современные общежития для студентов и аспирантов, спортивный комплекс и то, что необходимо для функционирования Евразийского научно-образовательного центра. Концепцию межвузовского студенческого кампуса в Уфе представили Радию Хабирову. Проект разрабатывает шведская компания шведская компания Semrén&Mansson.
Это один из вариантов проекта, который планируют реализовать в три очереди. Для строительства кампуса определили территорию в Кировском районе Уфы на южном склоне реки Белой и возле Башкирского госуниверситета на площадях бывшего завода имени Кирова. На первом этапе планируется завершить реконструкцию здания Технопарка высоких технологий на улице Заки Валиди. Здесь разместят коворкинги, цифровую библиотеку, офисы студенческих компаний и малых инновационных предприятий при вузах, лаборатории, общественные пространства.
По итогам рабочего совещания в режиме видеконфернцсвязи руководитель региона поручил доработать архитектурный проект с учётом высказанных в ходе обсуждения предложений и замечаний.
Радий Хабиров попросил еще раз глубоко осмыслить концепцию межвузовского студенческого кампуса, чтобы конечный результат соответствовал мировому уровню, как это и задумывалось изначально.