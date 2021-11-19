В Уфе прокуроры проверили безопасность на спортивных объектах

Прокуроры вышли в рейд, чтобы проверить безопасность на спортивных объектах. Особенно там, где ведут занятия и обучают экстремальным видам спорта. Инспекции проходят по всей республике. В Октябрьском районе Уфы к рейду подключились сотрудники Гостехнадзора, Министерства спорта и Роспотребнадзора.

Инструктаж по технике безопасности, пожалуй, самая главная часть прохождения трассы в веревочном парке. Ведь всё развлечение происходит на высоте. И важно знать, в каком порядке цеплять карабины страховочной системы.

В холодное время года посетителей мало. Сегодня сюда пожаловала большая группа, но не гостей, а сотрудников надзорных органов во главе с представителями прокуратуры Октябрьского района. Проверке подверглось все: от безопасности оборудования и деревьев до квалификации работников парка. Причем все должно подтверждаться документально.

Здесь готовят будущих мастеров горнолыжного спорта. Сейчас дети занимаются в основном внутри комплекса. Раздевалки, душевые, медпункт, спортзал – все это должно соответствовать нормам СанПиНа. Также важной частью являются подъемники. Конструкции необходимо регулярно обслуживать и проверять, чтобы не случилось ЧП.

В скором времени здесь планируют ввести в эксплуатацию еще один подъемник. Ведь сезон уже наступает. Азы экстремального спорта на скалодроме постигают дети. Поэтому вопрос безопасности здесь самый важный. Оборудование и даже веревки должны быть сертифицированы. Также необходимо наличие журнала проверок. Но не все документы оказались на месте в момент визита правоохранительных органов. По итогам рейда прокуратура подводит предварительные результаты.