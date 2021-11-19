Андрей Назаров посетил специализированный пункт вакцинации для пожилых в Уфе

Премьер-министр правительства республики проверил работу специализированного пункта вакцинации пожилых. Всего в регионе их 51. Открытие подобных мест для людей старше 65 лет, по словам специалистов, позволило значительно увеличить процент привитости старшего поколения.

Так, за последние недели объем вакцинации среди них вырос с 32 процентов до 51. Кроме основной процедуры, в специализированных пунктах медики читают лекции, вручают подарки, «Посылки здоровья», а также проводят розыгрыши тонометров, пульсоксиметров и глюкометров. По запросу обратившихся волонтеры подвозят пожилых на прививку.

Инициатива была нами поддержана, и мы видим, что дает результат. Во-первых, появился дополнительный центр вакцинации, очень удачно расположенный. Приятно было видеть, что пожилые люди находятся в заботливых руках.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан
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