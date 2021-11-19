Андрей Назаров посетил специализированный пункт вакцинации для пожилых в Уфе

Так, за последние недели объем вакцинации среди них вырос с 32 процентов до 51. Кроме основной процедуры, в специализированных пунктах медики читают лекции, вручают подарки, «Посылки здоровья», а также проводят розыгрыши тонометров, пульсоксиметров и глюкометров. По запросу обратившихся волонтеры подвозят пожилых на прививку.