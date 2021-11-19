В Уфе прошла конференция офтальмологов

Офтальмологи бьют тревогу. Параллельно с пандемией коронавируса в мире развивается пандемия миопии – это заболевание глаза, близорукость, которая может привести к слепоте. Каждый второй ребенок подвержен такой опасности. Проблему и пути решения обсуждали на конференции в НИИ глазных заболеваний в Уфе. В ней приняли участие специалисты со всего мира.

Это действительно долгожданное счастливое мгновение: 21 год назад у Натальи Коряковой из Оренбургской области начались проблемы с глазами. Однажды она проснулась и вместо цветного изображения увидела черное пятно. Состояние здоровья было осложнено сахарным диабетом. Долгие годы женщина искала врача, который смог бы помочь. И только случайно она узнала от знакомых в Москве, что операцию могут провести в Уфе, в НИИ глазных болезней Башкортостана. Прием для нее бесплатный – все оформлено в рамках ОМС.

В прошлом году я уже была здесь с правым глазом. Такая же ситуация была, просто вовремя сделали, мне закачали туда силикон. Во всяком случае, я вижу. Я надеюсь, что будет так же. Наталья Корякова

У Натальи Коряковой – застарелая отслойка сетчатки глаза. Это одна из самых сложных операций. Длится более получаса. В помощь врачу-хирургу – специальное оборудование, которое в режиме реального времени помогает медику контролировать процесс. Пациент восстанавливается и начинает видеть.

Достаточно часто, тут еще сахарный диабет, а количество таких пациентов неуклонно растет. Соответственно, растет и количество осложнений от сахарного диабета. Камиль Ахтямов, заведующий отделением в Уфимского НИИ глазных болезней Академии наук Республики Башкортостан

Офтальмологи всего мира бьют тревогу. Параллельно с пандемией коронавируса развивается пандемия глазных заболеваний. У каждого второго ребенка диагностируется миопия – заболевание глаза, которое известно также как близорукость. Опасность в том, что болезнь может перерасти в патологическое состояние и привести к слепоте. Также она часто встречается у пожилых людей. С увеличением продолжительности жизни качество зрения выходит на первый план.

Мы провели исследование в Уфе. Это единственное исследование, которое провели на территории РФ, Центральной Азии, Восточной Европы. Оно показало, что развитие миопии, количество детей, у которых имеется миопия, составляет практически 50%. Это очень колоссальные цифры. И это действительно говорит о том, что имеется пандемия. Мухаррам Бикбов, директор Уфимского НИИ глазных болезней Академии наук Республики Башкортостан

Ведущие специалисты мира в области офтальмологии прибыли в Уфу на конференцию, чтобы обсудить варианты решения. Их пытаются найти врачи и профессора сразу нескольких стран.

Ключ ко всему на сегодняшний день – это превентивная медицина. Это предупреждение заболевания. На сегодня не только в Европе, но и во всем мире основным трендом является возрастной молекулярной дегенераций, потому что возраст растет, и так как это заболевание нервной ткани, то это самое передовое и топовое направление работы. Вольф Лагрезе, профессор клиники университета г. Фрайбурга (Германия)

Сейчас в мире тренды на превентивное лечение близорукости, она развивается в основном в детском возрасте. Поэтому самые передовые методы лечения – закапывание глазных капель разной дозировки. Специальные очки, периферическая сила линз выше, и эффект такой же, как и у линз. Йонас Йост, профессор Института молекулярной и клинической офтальмологии г. Базеля (Швейцария)