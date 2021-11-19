В Уфе прошла конференция офтальмологов

Офтальмологи бьют тревогу. Параллельно с пандемией коронавируса в мире развивается пандемия миопии – это заболевание глаза, близорукость, которая может привести к слепоте. Каждый второй ребенок подвержен такой опасности. Проблему и пути решения обсуждали на конференции в НИИ глазных заболеваний в Уфе. В ней приняли участие специалисты со всего мира.
Это действительно долгожданное счастливое мгновение: 21 год назад у Натальи Коряковой из Оренбургской области начались проблемы с глазами. Однажды она проснулась и вместо цветного изображения увидела черное пятно. Состояние здоровья было осложнено сахарным диабетом. Долгие годы женщина искала врача, который смог бы помочь. И только случайно она узнала от знакомых в Москве, что операцию могут провести в Уфе, в НИИ глазных болезней Башкортостана. Прием для нее бесплатный – все оформлено в рамках ОМС.
У Натальи Коряковой – застарелая отслойка сетчатки глаза. Это одна из самых сложных операций. Длится более получаса. В помощь врачу-хирургу – специальное оборудование, которое в режиме реального времени помогает медику контролировать процесс. Пациент восстанавливается и начинает видеть.
Офтальмологи всего мира бьют тревогу. Параллельно с пандемией коронавируса развивается пандемия глазных заболеваний. У каждого второго ребенка диагностируется миопия – заболевание глаза, которое известно также как близорукость. Опасность в том, что болезнь может перерасти в патологическое состояние и привести к слепоте. Также она часто встречается у пожилых людей. С увеличением продолжительности жизни качество зрения выходит на первый план.
Ведущие специалисты мира в области офтальмологии прибыли в Уфу на конференцию, чтобы обсудить варианты решения. Их пытаются найти врачи и профессора сразу нескольких стран.
Специалисты напоминают, что эффективность лечения врача – это всего лишь 10-20% успеха, все остальное – усилия самого пациента. Образ жизни, который он ведет, насколько правильно он питается и пользуется гаджетами, оказывает сильное влияние на здоровье, в том числе и на качество зрения.