В Уфу приехал серебряный призер чемпионата мира по хоккею с мячом. Сергей Морозов пополнил состав ХК «Кировец» и уже присоединился к команде.
36-летний вратарь практически всю свою карьеру провёл в «Кузбассе», но весной покинул команду из родного Кемерово. «Кировец» стал всего третьим клубом в жизни игрока. Сейчас Морозов уже заселился на базу спорткомплекса «Биатлон», где уфимский коллектив продолжает свои тренировочные сборы, и успел провести первую тренировку на льду.
Перед сезоном «Кировец» оказался в непростой ситуации. Команду покинул основной вратарь Владимир Ковалёв, так что для клуба договоренность с Сергеем Морозовым стала большой удачей. У голкипера большой опыт игры за сборную России, с которой в 2009-м году он завоевал серебряные медали чемпионата мира в шведском Вестеросе.
После прохождения медосмотра Сергей Морозов вместе с партнерами по команде отправился изучать достопримечательности столицы. Перед началом сезона остаётся около двух недель, поэтому хоккеисту нужно как можно скорее адаптироваться в коллективе.
«Кировец» завершает учебно-тренировочные сборы в Уфе и на следующей неделе отправится в Казань на товарищеские матчи. 29 ноября команда вернётся в столицу Башкортостана, где будет завершать подготовку к чемпионату на своём льду.