Сергей Морозов пополнил состав ХК «Кировец»

В Уфу приехал серебряный призер чемпионата мира по хоккею с мячом. Сергей Морозов пополнил состав ХК «Кировец» и уже присоединился к команде.

36-летний вратарь практически всю свою карьеру провёл в «Кузбассе», но весной покинул команду из родного Кемерово. «Кировец» стал всего третьим клубом в жизни игрока. Сейчас Морозов уже заселился на базу спорткомплекса «Биатлон», где уфимский коллектив продолжает свои тренировочные сборы, и успел провести первую тренировку на льду.

Я поддерживал форму, занимался индивидуально в школе вратарей в Кемерово, проходил вместе с ними предсезонку. Потом тренировался с молодежной командой на большом льду, так что без тренировок я не находился. Сергей Морозов, вратарь ХК «Кировец»

Перед сезоном «Кировец» оказался в непростой ситуации. Команду покинул основной вратарь Владимир Ковалёв, так что для клуба договоренность с Сергеем Морозовым стала большой удачей. У голкипера большой опыт игры за сборную России, с которой в 2009-м году он завоевал серебряные медали чемпионата мира в шведском Вестеросе.

Несомненно, он нам поможет. Для ребят с таким опытом он будет в коллективе, и на поле в раздевалке поможет. Плюс большой успех будет, когда будем просить поработать его в детской школе. Алексей Кузьмин, главный тренер ХК «Кировец»

После прохождения медосмотра Сергей Морозов вместе с партнерами по команде отправился изучать достопримечательности столицы. Перед началом сезона остаётся около двух недель, поэтому хоккеисту нужно как можно скорее адаптироваться в коллективе.

Сергей Морозов нам очень поможет в этом сезоне, отлично играет. Достойный игрок. Толком пообщаться не успели, вчера была поздняя тренировка. В процессе будем узнавать друг друга. Алексей Смешный, нападающий ХК «Кировец»