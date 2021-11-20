В Башкирии замначальника комбината осудят за смерть работника от удара током

В Хайбуллинском районе Башкирии перед судом предстанет замначальника энергетического цеха «Бурибаевского горно-обогатительного комбината». Его обвиняют в нарушении требований по охране труда. Это стало причиной смерти работника от удара током.
Расследование дела проводилось Следственным комитетом Башкирии. Трагедия произошла еще в июне 2019 года. Электромонтер во время установки камер видеонаблюдения на опоре возле КПП был убит ударом тока. Как установило следствие, 28-летний замначальника допустил работника к выполнению монтажа камеры без наряда-допуска к работам и не обеспечил снятие напряжения с токоведущих частей, не отключил электропровода на опоре.
Из-за этого электромонтер во время выполнения работ был задет проводом, находящимся под напряжением. Но сам обвиняемый вину свою не признал.
Фото: пресс-служба СУ СК России по Башкирии