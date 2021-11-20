В Башкирии замначальника комбината осудят за смерть работника от удара током

В Хайбуллинском районе Башкирии перед судом предстанет замначальника энергетического цеха «Бурибаевского горно-обогатительного комбината». Его обвиняют в нарушении требований по охране труда. Это стало причиной смерти работника от удара током.

Расследование дела проводилось Следственным комитетом Башкирии. Трагедия произошла еще в июне 2019 года. Электромонтер во время установки камер видеонаблюдения на опоре возле КПП был убит ударом тока. Как установило следствие, 28-летний замначальника допустил работника к выполнению монтажа камеры без наряда-допуска к работам и не обеспечил снятие напряжения с токоведущих частей, не отключил электропровода на опоре.

Из-за этого электромонтер во время выполнения работ был задет проводом, находящимся под напряжением. Но сам обвиняемый вину свою не признал.

Благодаря принятым следствием мерам родственникам погибшего осуществлены положенные по закону компенсационные выплаты со стороны работодателя. В настоящее время обвинительное заключение по делу утверждено, после вручения его копии обвиняемому дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Пресс-служба СУ СК России по Башкирии