Общежития межвузовского студенческого кампуса в Уфе построят до 2025 года

Глава Башкирии Радий Хабиров провел 19 ноября рабочее совещание. На нем обсуждалась архитектурная концепция межвузовского студенческого кампуса, который появится в Уфе.
Строительство межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра стартовало в 2019 году. Реконструкция здания Технопарка высоких технологий «IQ-парк» на ул. Заки Валиди будет завершена в 2022-2023 годах. Здесь появятся коворкинг, лаборатории и общественные пространства. Будет обустроена цифровая библиотека, а также офисы студенческих компаний и малых инновационных предприятий при вузах.
Строительство кампуса запланировали в Кировском районе Уфы на южном склоне Белой, а также возле Башкирского государственного университета.
Второй этап строительства планируют завершить до конца 2025 года. На этом этапе будут возведены студенческие общежития.
Радий Хабиров отдал поручение доработать проект, учитывая предложения и замечания, озвученные на заседании.