Общежития межвузовского студенческого кампуса в Уфе построят до 2025 года

Строительство межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра стартовало в 2019 году. Реконструкция здания Технопарка высоких технологий «IQ-парк» на ул. Заки Валиди будет завершена в 2022-2023 годах. Здесь появятся коворкинг, лаборатории и общественные пространства. Будет обустроена цифровая библиотека, а также офисы студенческих компаний и малых инновационных предприятий при вузах.