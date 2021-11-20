Общежития межвузовского студенческого кампуса в Уфе построят до 2025 года

Глава Башкирии Радий Хабиров провел 19 ноября рабочее совещание. На нем обсуждалась архитектурная концепция межвузовского студенческого кампуса, который появится в Уфе. 

Фото №1 - Общежития межвузовского студенческого кампуса в Уфе построят до 2025 года

Строительство межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра стартовало в 2019 году. Реконструкция здания Технопарка высоких технологий «IQ-парк» на ул. Заки Валиди будет завершена в 2022-2023 годах. Здесь появятся коворкинг, лаборатории и общественные пространства. Будет обустроена цифровая библиотека, а также офисы студенческих компаний и малых инновационных предприятий при вузах.

Строительство кампуса запланировали в Кировском районе Уфы на южном склоне Белой, а также возле Башкирского государственного университета.

Фото №2 - Общежития межвузовского студенческого кампуса в Уфе построят до 2025 года

Второй этап строительства планируют завершить до конца 2025 года. На этом этапе будут возведены студенческие общежития.

Центральное ядро кампуса площадью свыше 100 тысяч кв. м позволит создать более 3 500 мест для проживания студентов и аспирантов вузов, разместить научные лаборатории мирового уровня в области генетики, фотоники, климата, авиационно-космических и цифровых технологий. Проект предусматривает и специализированные аудитории типа «амфитеатр» вместимостью до 100 человек. Здесь также появятся спортивный комплекс, зона общественного питания, предприятия бытового обслуживания резидентов кампуса.

Пресс-служба администрации Главы РБ
Фото №3 - Общежития межвузовского студенческого кампуса в Уфе построят до 2025 года

Радий Хабиров отдал поручение доработать проект, учитывая предложения и замечания, озвученные на заседании.

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