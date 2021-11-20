В Уфе женщина получила переломы после наезда на нее автомобиля

В Уфе сбили пешехода, который пересекал проезжую часть. Женщина получила травмы.
По данным ГИБДД Уфы, автомобилем Lada управляла 42-летняя гражданка. Находясь за рулем отечественного авто, женщина двигалась вдоль ул. Блюхера со стороны ул. Р. Зорге и допустила наезд на движущегося пешехода, которая переходила дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.
Пострадавший пешеход – женщина 54 лет. В результате ДТП она получила переломы. После оказанной ей медпомощи была отпущена домой. ГИБДД разбирается в произошедшем.
Фото: ГИБДД по Уфе