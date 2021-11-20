В Башкирии пьяный водитель легковушки влетел в грузовик, есть пострадавшие

В Башкирии вечером 19 ноября на 1532 километре дороги Самара-Уфа-Челябинск на территории Иглинского района произошло ДТП. Водитель легкового автомобиля, как показало освидетельствование, был пьян.

По данным ГИБДД Башкирии, за рулем Lada находился 54-летний местный житель. Легковое авто столкнулось с грузовиком Scania, который двигался в попутном направлении под управлением 34-летнего жителя Чувашии.

В результате происшествия обе пассажирки легковушки, женщины 37 и 39 лет, были доставлены в больницу. Освидетельствование показало, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения - 0,590 мг/л.