В Уфе изменятся схема и расписание движения одного из автобусных маршрутов

В Уфе автобусный маршрут №226 изменит схему движения. По сообщению «Башавтотранса», корректировки будут внесены и в расписание движения маршрута.

С 23 ноября автоубс №226 будет курсировать до СТЦ «Мега». Двигаться автобус будет по ул. Цюрупы. Режим работы маршрута продлевается, а также вводятся дополнительное количество автобусов и рейсов.

Свой первый рейс автобус будет совершать в 5:50 утра с остановки общественного транспорта «Уфимский ДОК». Последний рейс выйдет в 23:58. Интервал между рейсами в часы пик составит от 3 до 4 минут. В остальное время интервал будет немного увеличен – до 5-8 минут.