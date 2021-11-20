В Башкирии с начала пандемии выявили более 99 000 фактов коронавируса

В Башкирии число ежедневно выявляемых случаев коронавируса остается примерно на одном и том же уровне. Пока наблюдается некое плато.

По данным оперштаба республики, с начала пандемии и на 20 ноября этого года всего в Башкирии зафиксировано 99 652 фактов заражения коронавирусом, из них 679 – обнаружено за сутки.