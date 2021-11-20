В России от коронавируса скончались более 1 254 человек за сутки

В России за сутки коронавирус стал причиной смерти еще 1 254 человек. Всего по стране с начала пандемии было зарегистрировано 262 843 таких смертей.

По официальным данным на 20 ноября, по всей стране было зафиксировано 9 294 188 фактов заражения коронавирусной инфекцией. В их число входят также и 37 120 случаев, обнаруженных за последние сутки.