В России от коронавируса скончались более 1 254 человек за сутки

В России за сутки коронавирус стал причиной смерти еще 1 254 человек. Всего по стране с начала пандемии было зарегистрировано 262 843 таких смертей.
По официальным данным на 20 ноября, по всей стране было зафиксировано 9 294 188 фактов заражения коронавирусной инфекцией. В их число входят также и 37 120 случаев, обнаруженных за последние сутки.
Выписано по выздоровлению за эти же сутки в России 36 172 пациентов. Всего от болезни излечились за время пандемии 7 992 426 человек из разных уголков страны.