В Уфе началась заготовка льда для новогодних городков

В Уфе стартовали работы по заготовке льда для строительства ледовых новогодних городков. В администрации города рассказали, что ледяные блоки вырезают на реке Белой в районе стадиона «Водник».

Идет вырезка блоков размерами метр на два. После этого заготовки будут направлены в парк «Волна», где начнут оформление новогоднего городка. Толщина блоков составляет 12 сантиметров.

В первый день успели заготовить 40 таких плит. Для того, чтобы обустроить городки в этом районе, нужно подготовить в общей сложности свыше 1 500 плит.